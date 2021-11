La 22º edición del Festival Vive Latino, que se realizará los días 19 y 20 de marzo en el Foro Sol de México, reveló su extensa grilla de músicos y bandas que se estarán presentando en este festival internacional. Durante el 2020 este festival multitudinario pudo ser uno de los últimos en celebrarse antes de la pandemia, por lo que en el 2022 se van a cumplir 2 años de aquella última vez y para no quedarse atrás en este regreso tan esperado, cuenta con un line-up exquisito.

Entre los artistas argentinos se presentarán Wos, Trueno, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Eruca Sativa, Conociendo A Rusia, Dread Mai I, La Delio Váldez y Massacre. Que compartirán escenarios con Limp Bizkit, el freestyler Aczino, C.Tangana, Pixies, Residente y Black Pumas, entre tantísimos otros.

Acá va la grilla completa.

El sábado 19 de marzo la lista quedó de la siguiente manera:

All Them Witches, Ambar Lucid, Batallas de Campeones, BLSSOM, Camilo Séptimo, CNVS, Daniel Quién, Elis Paprika, Erich, Eruca Sativa, Fangoria, Gary Clark Jr., Gepe, Grandson, Javier Blake, Julieta Venegas, La Banda del Bisonte, Limp Bizkit, Los Auténticos Decadentes, Los Blenders, Los Cogelones, Los Señores, Maldita Vecindad, Milky Chance, Moenia, Mogwai, Nancy Rubias, Okills, Patrick Miller, Santa Fe Klan, Serbia, Taburete, The Marías y Vetusta Morla.

Mientras que el domingo 20 de marzo las bandas y proyectos que tocarán son:

Aczino, Banda MS, Biznaga, Black Pumas, Bruses, C. Tangana, Cecilia Toussaint, Centavrvs, Conociendo A Rusia, Devendra Banhart, Dread Mar I, Fernando Delgadillo, Gran Sur, Gustavo Santaolalla, Kevin Kaarl, La Delio Váldez, La Gusana Ciega, La Isla Centeno, La Lupita, La Tribu, Lido Pimienta, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love of Lesbian, Luis Pescetti, Making Movies, Massacre, Oh’ Laville, Pelo Madueño, Pixies, Ramona, Residente, Siddhartha, Son Rompe Pera, Technicolor Fabrics, Trueno, Vanesa Zamora y WOS.