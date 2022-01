Luego de convertirse en una sensación en redes en 2019 por subir videos a su cuenta de Instagram dando lecciones de batería, Dorothea Taylor, una baterista de más de 70 años originaria de Carolina del Sur, fue invitada por la escuela de batería en línea "Drumeo" para incorporarse como profesora del sitio.

Desde entonces, a través del canal oficial de YouTube de Drumeo y de sus redes personales, Dorothea ha dado lecciones en línea e interpretado algunos covers como; “Down With The Sickness” de Disturbed y “Psychosocial” de Slipknot.

Pero recientemente, el canal de Drumeo publicó un video de Dorothea interpretando la canción “What’s My Age Again?”, tema originalmente lanzado en 1999 en el cuarto álbum de estudio de blink-182, “Enema of the State”. Antes de finalizar el video, Dorothea explica un poco acerca de los rudimentos de batería que utiliza Travis Barker y aprovechó la ocasión para desafiar a Travis Barker a una batalla en la batería:

“Nunca se es demasiado mayor o demasiado joven para empezar a tocar la batería y probablemente nunca habrían esperado que alguien como yo se sentara a tocar una canción de Blink. “, dice. “He aprendido a lo largo de los años y pude incorporar y comprender lo que tocaba Travis. Entonces, Travis Barker, ¿estás mirando? ¿Qué tal una batalla de batería?"

Dorothea Taylor comenzó a tocar la batería a los 13 años tras unirse a Drum and Bugle Corps en su ciudad natal Michigan, donde recibió su formación y practicó la disciplina tocando con ellos durante seis años. A lo largo de su trayectoria, Dorothea ha tocado una variedad de géneros musicales diferentes en muchas bandas diferentes, incluyendo dixieland, jazz, blues, musicales de Broadway, cantatas sinfónicas, de iglesia y rock clásico.

¿Se animará el batero de Blink 182 a una competencia baterística? ¡Que dé la cara!