El rapero Mateo Palacios Corazzina, conocido por el nombre artístico de "Trueno" adelantó en el programa Hoja de Ruta por Sí 98.9 detalles del recital de ofrecerá en Rosario este sábado a las 21 en el Anfiteatro Humberto de Nito. El referente del hip hop y el freestyle argentino llega a la ciudad para presentar su último disco, Bien o mal. “Tenía ganas de tocar en Argentina”, dijo al comienzo de la entrevista, desde Los Ángeles en California, donde su cargada agenda laboral lo llevó en estos días.

“Me encantaría ir a escuchar jazz o conocer los barrios”, expresó en cuanto a esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos, como una forma de seguir aprendiendo y ampliando sus conocimientos sobre otras culturas.

Sobre el devenir de su carrera manifestó: “Tengo ansiedad, pero tiene más que ver con lo que yo creo y me pasa con lo musical, siempre estoy tratando de crear cosas nuevas. Además, reconozco que me cuesta asimilar las cosas que vivo, que las disfruto en el momento y después las asimilo”.

Este jueves va a protagonizar un show único junto con J Balvin y El Alfa para dar la bienvenida a la nueva temporada de la liga. El espacio es Almitos Beach, ubicado en Long Beach (California). El evento está encabezado por el colombiano, que contará con la participación especial de estos dos compañeros de profesión que se han convertido en auténticos referentes de la industria.

“Seguramente me voy a dar cuenta de la dimensión que tiene esto una vez que esté hecho, lo cual es algo piola porque me permite disfrutarlo, hacerlo y estar tocando”, señaló y dijo que ya compartió ensayos con J Balvin porque el colombiano cuenta con una gran infraestructura, Trueno es su invitado y no deja de ser su show.

Destacó que J Balvin conoce la cultura de Argentina porque su esposa es cordobesa. “Acá en Argentina se toma mucho vino, el tema ¿Quién se ha tomado todo el vino? de La Mona, la cumbia y el cuarteto son muy conocidos y siento que estuvo buena la referencia”, afirmó sobre el Un Paso, tema que grabaron juntos.

Sobre su último disco, Bien o mal, un álbum un de 13 tracks que le dan forma a una obra orgánica que contó con la participación músicos, productores, colegas compositores y artistas invitados, explicó: “Las canciones se van dando, a mí me gusta trabajar en concepto, pero no solo con los discos, también con otras cosas de mi vida. Las ideas las van encontrando, uno no puede decir que tiene una idea sobre un disco de tal tema, en mi caso no me toca así, voy madurando y encontrando como una unión de piezas”.

En su corta y vertiginosa carrera, es el segundo artista –después de Wos- con más nominaciones en los Premios Gardel 2022 que se desarrollarán el 24 de agosto en el Estadio Movistar Arena. La entradas para el show de Trueno de este sábado a las 21 en el Anfiteatro Humberto de Nito (Parque Urquiza) pueden adquirirse a través del sistema Tú Entrada y en Córdoba 1369 (local 9).

