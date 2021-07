Guste o no, ya no caben dudas de que Tini y Maria Becerra la están rompiendo con sus carreras solistas al punto de que terminan llamando a la atención de artistas internacionales para tener una canción junto a ellas. Y si por separado no paran de sumar números en las reproducciones, juntas pueden llegar a alcanzar cifras inimaginables.

Una muestra de eso se ve reflejada en la lista de una cuenta de Twitter encargada de crear rankings con cifras de canciones y artistas, y ambas argentinas se encuentran juntas entre un monton de artistas de Estados Unidos y hasta de Corea del Sur.

La lista recopila las 20 colaboraciones femeninas más escuchadas en Spotify en lo que va de esta década que recien empieza. En el puesto número 1 se encuentran Cardi B y Megan Thee Stallion con WAP, que cuenta con más de 858 millones de reproducciones. Y los primeros puestos lo completan el feat de Lady Gaga y Ariana Grande, el feat de Doja Cat y SZA, en el puesto 4 Miley Cyrus y Dua Lipa, y en el 5 Blackpink y Selena Gomez.

Pero entre tantas artistas mundialmente conocidas, Argentina dice presente en el puesto número 15 con "Miénteme" el hit de Tini y Maria Becerra que a solo dos meses de su salida ya fue reproducida mñas de 125 millones de veces en Spotify, mientras que en YouTube ya juntó más de 141 millones.

De esta manera Tini y Maria son las únicas latinas de la lista junto a Natti Natasha, Becky G, Karol G y Mariah Angeliq.