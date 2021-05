Hace unos días The Offspring presentó el video oficial de la canción "Nunca más tenemos sexo" perteneciente a su último disco "Let the Bad Times Roll" y protagonizado por el actor John Stamos (Full House, E.R., Glee).

Pero lejos de lograr repercusión por la canción, la banda californiana quedó en el ojo de la tormenta después de que la agrupación PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales, en castellano) señalara que en el video hay explotación animal y un mensaje peligroso para la audiencia.

El conflicto viene de que en el nuevo video además del actor humano también actúa una pareja de chimpancés, que están disfrazados como humanos y realizan distintas actividades como limpiar la casa, cocinar, lavarse los dientes o ir a un club de striptease.

"Vestir chimpancés, mostrar sus muecas de miedo como si fuesen 'sonrisas' y colocarlos al lado de celebridades es una peligrosa tríada de mensajes, y no existe un experto en primates vivo que no condene este tipo de explotación de la vieja escuela", escribieron desde PETA al líder de The Offspring a través de una carta.

Hasta el momento la banda no contestó a esta acusación y el video sigue en línea, ya que desde PETA se le pidió a la banda que bajaran la pieza audiovisual de internet: "Cada minuto que su video permanece en línea, corre el riesgo de legitimar una industria cruel, fomentar el comercio de 'mascotas' exóticas y revertir años de trabajo de defensa de los animales que casi han terminado con el uso de chimpancés en Hollywood ".