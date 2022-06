Tras su espectacular debut en el Festival BRODA, el trío Señores Vuelan lanzó su nuevo single Way to Go, un tema fresco con aires de baile, sonidos inmersivos y raíces electrónicas que ofrecen un viaje. Es un track que irrumpe y se abre paso en la escena rosarina.

Fieles a su estética, los Señores proponen cuatro minutos veinte de vuelo: sintetizadores, baterías programadas, guitarras acústicas, voces y coros, con una lírica en inglés y a su vez con una fuerte impronta local.

Dale play:

Señores Vuelan nació en febrero de 2018 y está integrado por Jeremías Sorrequieta, Andres Sarich y Felipe Carné. La banda se nutre de influencias de música electrónica, disco, funk, indie, pop y rock. La propuesta se centra en la musicalidad pero siempre busca extenderse más allá, explorando distintas ramas del arte como la realización audiovisual, la fotografía y el estilismo,.

El grupo ya cuenta con material en las plataformas digitales. Durante el confinamiento realizaron su primer disco, Space Pleasure de forma independiente. Este fue producido, grabado, mezclado y masterizado por Jeremías Sorrequieta en su home studio y acompañado por una producción audiovisual de Felipe Carné y letras de Andres Sarich.

Durante febrero y marzo de 2020 realizaron una gira autogestiva en distintas localidades de los departamentos de Rocha y Maldonado en Uruguay.

También grabaron dos sesiones en vivo durante el 2021. Las “Yiró Sessions” en el mes de abril y en julio formaron parte de la cuarta temporada del ciclo rosarino BRODA junto a toda una camada de artistas emergentes.

Al finalizar el 2021 se presentaron en el Broda Festival, en el Anfiteatro Humberto de Nito de Rosario.