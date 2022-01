Los fans de David Bowie tienen nuevo material inédito para escuchar, pues acaban de salir a la luz dos tomas inéditas de uno de sus temas. Sí, para celebrar el lanzamiento del box-set 'Toy (Toy: Box)' de Bowie, ISO Records / Parlophone Records han puesto a disposición dos versiones de 'Shadow Man' para su transmisión.

'Shadow Man', se grabó en 1970 y aparece en el álbum 'Lost' del fallecido artista, y sus nuevas versiones aparecerán en el nuevo box-set que incluye versiones regrabadas y renovadas de algunas de las primeras canciones de Bowie.

El primero es la "Unplugged & Somewhat Slightly Electric Mix" grabada en 2000, descrita en el sitio de Bowie como "una mezcla despojada de una regrabación" de "Shadow Man", que se puede escuchar a continuación:

La segunda versión inédita de “Shadow Man” es un demo de estudio de la canción, que se grabó en los últimos meses de 1970, se puede escuchar acá:

Más allá de su muerte, el legado de Bowie sigue en pie más vivo que nunca: hace unas semanas también publicaron una nueva versión de "Changes" por los 50 años de Hunky Dory. Y meses atrás subastaron un tema que Bowie publicó en 1965 con la banda The Lower Third.