Esta semana Netflix anunció que falta muy poco para poder disfrutar de "Okupas" en HD. La miniserie argentina, que con su estreno en el 2000 marcó el inicio de las ficciones televisivas "marginales", llegará a la plataforma de streaming con nueva música. Santiago Motorizado será el encargado de la banda sonora, ya que la original debió ser modificada por problemas legales vinculados a los derechos de autor.

En diálogo con Sí 98.9, el músico contó cómo vivió el ser convocado para hacer estos reemplazos. "No se hace toda la música de vuelta. La música argentina se mantendrá casi en su totalidad", aclaró en diálogo con Ponele que sí.

"Suelo ser un poco malo vendiéndome a mí mismo, pero en este caso estoy muy contento por cómo quedó Okupas y no tengo miedo a decir que básicamente la rompí", le confesó a Juan Cruz Revello y Patricia Dibert.

En ese sentido, agregó: "Esta es la mejor propuesta que me hicieron. Al ser muy fan me ayudó a entender bien de qué va la música de Okupas. A la hora de escribir las letras pensaba en personajes, situaciones. Todo nace de ahí, de años y años de ver la serie, no sólo de ahora".

Santiago Motorizado grabó mas de 50 piezas para este proyecto. "Todos los géneros un poco ajenos a mí, tuve que escuchar mucha música y darme cuenta que en su formato más básico las canciones un poco se parecen", reflexionó.

El compositor detalló que dejó las canciones de cumbia, rock y folclore "para lo último". "Redescubrí un montón de cosas geniales. Cumplí un sueño que es invitar a mi viejo a cantar una canción conmigo. Algo donde él se sienta cómodo y sienta que pueda aportar. Hice una zamba para una escena y el director me pidió que si podía invitase amigos para que no esté siempre mi voz y lo invité a cantar a él e hizo coros mi hermano", manifestó.

Santiago adelantó que hay muchos invitados, entre ellos "Vicentico, Nina Suárez, Ani de las Ligas Menores".

"Para mí la música siempre fue perfecta y fue un desafío tratar de reemplazar eso sin quitarle la esencia. Estoy contento porque creo que quedó bien y a Bruno (Stagnaro) le fue gustando", concluyó el líder de "Él Mató".

La entrevista completa: