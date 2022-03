El conflicto entre René Pérez Joglar, conocido como Residente, y José Álvaro Osorio Balvín, quien saltó a la fama como J Balvin, parecía que se había aplacado con el tiempo. Sin embargo, en la nueva BZRP Session que lo tiene como protagonista, el exlíder de Calle 13 volvió a sacar a flote su mala relación con su colega colombiano y revolucionó al ambiente musical, a tal punto que se terminaron metiendo Alejandro Sanz y Ricardo Montaner.

En el video de más de 8 minutos que grabó con el productor argentino Bizarrap, el puertorriqueño se mete de lleno con Balvin, a quien llama "Hot Dog" en referencia al cruce que tuvieron por las nominaciones de los Latin Grammy 2021. No solo criticó su dentadura y su desempeño como cantante y compositor de música urbano, sino que también critica su manera de manejarse en la vida.

"El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando", o "Se tiene que tatuar la palabra 'lealtad' porque se le olvida", son algunas de las frases que más repercusiones tuvieron en las redes sociales. Incluso, René asegura que Balvin trató de impedir el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap a través de sus redes sociales. "Desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema", declaró.

Entre las reacciones de fanáticos del género urbano de todo el mundo, se destacó la opinión de dos referentes de la música en español: Alejandro Sanz y Ricardo Montaner. "Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz", se limitó a escribir el autor de "Mi soledad y yo" y "Amiga mía" en su cuenta de Twitter. Mientras que el artista nacido en Valentín Alsina se mostró en desacuerdo con el ataque del puertorriqueño.

A su turno, Montaner escribió: "He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón".

El jurado de La Voz Argentina hizo hincapié en que ambos tiene espacio en el ambiente musical y agregó: "Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… 'Yo no se de reguetón, ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre".

Más adelante, escribió: "El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito, Residente, a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…".

Y concluyó: "Algún día entenderán , que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… no hace falta tanto frío… Los quiero, Ricardo".