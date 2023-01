Gerard Piqué, el ex futbolista del Barcelona, afirmó este viernes que cerró un acuerdo con Casio para que sea patrocinador de su liga de fútbol 7. El anuncio del ex futbolista se realizó dos días después de que su ex pareja, Shakira, descague munición grusa contra él y su nueva novia en la BZRP Music session #53.

“Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio”, dijo Piqué y luego repartió relojes de la marca de origen japonés a todas las personas que lo acompañaban en la transmisión de stream y agregó: “Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida”.

Entre quienes lo acompañaban se encontraba el Kun Agüero e Ibai Llanos, el célebre streamer español y uno de los presidentes de la Kings League.

En la BZRP Music session #53, la colombiana incluyó un de indirectas contra Piqué y la supuesta tercera en discordia. Entre ellas, la cantante menciona “cambiaste un Rolex por un Casio” en relación, justamente, a su nueva relación amorosa.