Nicki Nicole lanzó su nuevo single "Nobody like yo". La canción es el primer sencillo de la rosarina desde el lanzamiento de su álbum “Parte De Mi” y viene acompañada de un video oficial, dirigido por Agustín Portela, en el que aparece la trapera como una boxeadora.

Nicki debutó en el festival This Aint No Picnic en Los Ángeles este pasado fin de semana,

después de presentarse en Coachella a principios de año, recientemente gano el prestigioso

premio argentino Premios Gardel en las categorías de "Mejor Álbum de Música Urbana" y "Mejor Colaboración de Música Urbana”.

"Nobody like yo" es un tema que fusiona el trap con la salsa. Fue producido por el colombiano

ICON y el argentino TATOOL. "Es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo", comparte Nicki. "Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día debido a sus egos y pretensiones".

La canción sigue a las recientes actuaciones de Nicki en los festivales This Aint No Picnic en Los Ángeles y Baja Beach Fest en Rosarito. A lo largo de 2022, Nicki ha lanzado explosivas colaboraciones con artistas como Camilo, Eladio Carrión, Emilia y Los Ángeles Azules.

Dale play: