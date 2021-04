El rosarino Gonzalo Ferreyra es músico y productor musical que adoptó el apodo de Cocodrilo para meterse de lleno en la industria del trap con su productora Cocodrilo P&B y ser el cerebro de los jóvenes del momento. En las últimas horas vio revolucionar su carrera porque Nicki Nicole cantará el tema Wapo Traketero en el programa estadounidense "The Tonight Show" que conduce al actor y humorista Jimmy Fallon. Cocodrilo es autor junto a Nicki del tema y contó cómo salió la idea y fue la producción.

“Me enteré de la noticia y es una locura, no para de sorprenderme hasta dónde puede llegar”, dijo el músico en contacto con Ponele que sí, en Sí 98.9. Nicki le arrimó las bases de la canción que en pocos días cumplirá apenas dos años, y, después de armarla, Cocodrilo creyó necesario armar un video y darle visibilidad en una plataforma. Hoy el tema tiene casi 100 millones de reproducciones.

Nicki Nicole - Wapo Traketero (Video Oficial)

“Nicki me dijo 'tengo una canción amigo', ¿sabés lo que es un Guapo traketero '. Y no… la verdad es que ni idea, yo tenía 30 años. Me mandó el tema con la letra y una primera base descargada de internet. Era una pista diferente a esta, y me pareció que era muy buena. Le armé una pista, nos juntamos y grabamos y le re gustó. Suena de fondo a gospel a soul ”, contó Cocodrilo.

El músico aparentemente que le cambió la estructura armónica, los acordes, y estructuraron enb ase a lo que había escrito y la forma de cantar. “Ella la grabó una sola vez a la canción. Yo le di más vueltas por ser quisquilloso, estar obsesivo, o inseguro. En tres días salió el tema ”.

A partir del video que se subió a la plataforma youtube explotaron las reproducciones. “La idea del video se me ocurrió, se lo comenté a Nicki que se copó y nos fuimos a buscar un lugar que pudiera ser cualquier lugar del mundo. Terminamos en Fisherton, cerca del Aeropuerto, que se ve la escena de ella andando en bici ”.

Respecto a esa toma, en la que Nicki avanza en bicicleta y persigue a la cámara, el productor contó que la grabaron en su camioneta utilitaria, con la camarógrafa a su lado, y dos cámaras más en el techo. “Cuando salió la toma completa nos miramos y fue como mágico, supimos que algo había”.

“¡¿De qué multinacional hablan que hay detrás del video si la remera que tiene puesta es mía !?”, comentó entre risas. Cocodrilo es autor junto a Nicki de otras siete canciones más del disco debut como los exitosos Años luz y Fucking diablo.