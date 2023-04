El Concejo Municipal derogó la distinción que había recibido L-Gante por un supuesto saludo que el músico le había enviado a un integrante de Los Monos. Sin embargo, el referente de la cumbia 420 afirmó que los audios que utilizaron los ediles como fundamento de la medida eran falsos.

“No me molesta lo del título (de Visitante Distinguido), si me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar , la cadencia , las palabras que utiliza la persona que imitó mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi slogan CUMBIA 420 PA LOS N3GR0S (sic)”, indicó el músico, a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

En cuanto a la veracidad de los audios que se hicieron públicos en una audiencia imputativa, L-Gante dijo: “Todo el mundo me escribía diciéndome que salga a aclarar, seguidores de mis redes se daban cuenta y un político o periodista no logra encontrar la diferencia?”

“Más allá de todo esto. Les mando un abrazo grande a todos los amigos de Rosario, vecinos, gente que escucha mi música o no, cumbieros o de otros géneros. El título de Ciudadano Distinguido ya lo tenía hace rato por el cariño y el aguante que siempre me demuestran cuando voy, o por las redes sociales. No necesito ese título de parte de unos dirigentes politicos, como expresaban muchos, dénselo a un doctor, a un científico, a un maestro”, afirmó el cantante.

Por último, L-Gante pidió que los concejales “hagan bien su labor, hagan honor al juramento” y solicitó que le lleven “seguridad y bienestar al ciudadano, al vecino local y dejen de ver a qué VISITANTE distinguir”.