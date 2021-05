De a poco algunas bandas en distintos países se comienzan a animar a hacer pruebas para los shows con público en plena pandemia. Entre algunos ejemplos está The Flaming Lips, que dio conciertos con personas encerradas en burbujas (literalmente, eran burbujas de plásticos con gente adentro) y la banda Love of Lesbian que armó un show presencial para analizar cómo se movían las cifras de infectados por covid .

Pero lejos de cualquier protocolo o barbijo, Fatboy Slim dio un recital para más de seis mil personas en una disco de Liverpool, Inglaterra, al mejor estilo "año 2019". Fue en el marco de "The First Dance", un encuentro musical de dos noches donde se presentaron referencias de la movida electrónica y que encabezaba el famoso dj autor de temazos como "Weapon of Choice", "Praise You" o "Ya Mama".

Por su parte Fatboy hizo su balance del show: "Qué noche tan festiva. La mejor prueba piloto gubernamental en la que he estado involucrado. Si estuviste allí anoche, por favor hacete la prueba de coronavirus la semana que viene ya que los resultados podrían ayudar a que más eventos comiencen a funcionar cuanto antes ".

Aunque no hubo distancia social ni barbijo, para entrar al show era indispensable presentar una prueba de coronavirus con resultado negativo ya la semana del show someterse a otro testeo para confirmar que no hubo propagación del virus. A cruzar los dedos.