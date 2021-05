Se termina una semana llena de nueva música para compartir y hay de todo: colaboraciones, remixes y adelantos de nuevas discotecas, desde nacionales a internaciones, y pasando por varios géneros y búsquedas.

Billie Eilish - Your Power

Hace unos días lanzaba información de 'Happier Than Ever', su nuevo proyecto de larga duración que verá la luz el próximo 30 de julio, por lo que seguramente hasta esa fecha no pararán de llegar adelantos. El primero tras ese anuncio es 'Your Power', producido por Billie y su hermano FINNEAS.

Billie Eilish - Your Power (Official Music Video)

C.R.O - Morimos en el party

En lo que va del año C.R.O ya sacó dos discos, uno muy electrico en el que encuentra al trapero totalmente volcado al rock más tradicional de guitarra-bajo-batería y otro junto a Franky Style llamado "Muriendo Lento", más del estilo que ya nos tiene acostumbrado.

Ahora vuelve a la carga con "Morimos en el Party", el adelanto de su tercera producción en el 2021 que se llamará "Leyendas de la Noche", tendrá 7 canciones y no tendrá ninguna colaboración.

C.R.O - Morimos en el Party (Video Oficial)

Seven Kayne hazaña. Asan y Zecca - Fortuna y Fama

Otro que va a sacar un EP es Seven Kayne, y prueba de ello es el penúltimo adelanto que ha presentado en las últimas horas. Se llama 'Fortuna y fama', y es el nuevo corte de difusión de 'Secretos perdidos'. En esta oportunidad está acompañado de Asan y Zecca, los productores de hitazos de Duki y Khea, entre otros.

SEVEN KAYNE - FORTUNA Y FAMA ft. Asan, Zecca (Shot by Ballve)

Tini y María Becerra - Miénteme

Después de "High Remix", parece que quedó la mejor entre Tini y María Becerra, y se volvieron a juntar para "Miénteme", una mezcla de cumbia, pop, reggaetón y cachengue que seguramente sonará hasta el cansancio en las radios, ya que a las pocas horas de su lanzamiento se colocó entre las tendencias de YouTube con más de dos millones de reproducciones en menos de 10 horas.

TINI, Maria Becerra - Miénteme (Official Video)

Pedro Capó, Nicki Nicole y De La Ghetto - Tu Fanático Remix

La rosarina que esta semana fue noticia en todos los medios por su presentación en el programa de Jimmy Fallon, ahora se juntó con el rapero De La Getto para el remix del tema "Tu Fanático "de Pedro Capó, que si no te suena de nombre es el autor de canciones como" Calma "y" Tutu ", hitazos que le valieron varios premios Grammys.

Pedro Capó, Nicki Nicole, De La Ghetto - Tu Fanático (Remix - Official Video)

La Joaqui ft L-Gante - Lassie Remix

Después del tema clave que metieron La Joaqui y L-Gante, vuelven a juntarse para el remix de Lassie a menos de un mes de su salida. Esta vez junto a Dj Alex y un nuevo videoclip con la murga de Boca de fondo. ¿Se repetirá el batacazo? Seguro que si.