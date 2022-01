Se va un gran año para la música argentina a nivel internacional, varios artistas de nuestro país han sabido ubicarse dentro de la escena musical y lograron un gran renombre a nivel mundial con el que han logrado colaboraciones con artistas que hasta hace un tiempo atrás había sido impensado.

Un reflejo de esto son los exorbitantes números que en pocos días logran juntar los artistas nacionales en YouTube como Bizarrap, Duki, Trueno, Nicki Nicole o Maria Becerra.

Por eso acá va un Top 10 con las canciones argentinas más reproducidas este año en YouTube:

1- J Balvin y Maria Becerra - ¿Qué más pues?

2- Tini y Maria Becerra - "Mienteme"

3- Rusherking, TIago, DUki, Khea, Maria Becerra y Lit Killah - "Además de mi Remix"

4- Bizarrap y L-Gante - BZRP Music Sessions



5- Tiago y Lit Killah - "Entre Nosotros"

6- Bandido, Duki, Rei y Tiago - No me conocen remix

7- Nicki Nicole y Mike Towers - "Ella no es tuya Remix"

8- Bizarrap y Snow Tha Product - BZRP Music Sessions

9- Lola Indigo, Tini y Belinda - "La niña de la escuela"

10- Bizarrap y Nicky Jam- BZRP Music Sessions