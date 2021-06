Estas son las series con las bandas sonoras más escuchadas de Spotify

Aunque el cine no esté pasando por su mejor momento actualmente, todavía se le da cierta importancia a las bandas sonoras que acompañan a los nuevos lanzamientos. Pero en el caso de las series, que sí son las estrellas de esta pandemia, se hace difícil pensar en un conjunto de canciones icónicas que sean características de cada programa (más allá de la canción de apertura y cierre).

Pero parece que sí las hay y por eso, después de analizar 100 bandas de sonidos, un servicio de TV digital en Reino Unido llamado Freesat hizo un ranking con los soundtracks de series más escuchados en Spotify.

En el primer puesto y por lejos, se encuentra el soundtrack de "Stranger Things" que lidera el ranking con más de 5 mil millones de reproducciones a fuerza de temazos de The Clash, The Police, Madonna y hasta TOTO con su hit "Africa" .

Después de la serie de Eleven y sus amigos, lo siguen "One Tree Hill" con 1.7 mil millones de reproducciones, "This is Us" (1.7 mil millones), "Game of Thrones" (mil millones), "El OC" ( 958 millones), y muy por debajo llegan "Big Little Lies", "Orange is the New Black", "The Marvelous Mrs.Maisel" y "Euphoria".

¡Mirá el listado completo con las 40 bandas sonoras principales!