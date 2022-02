Como ya hizo con la primer parte de su disco "Donda", Kany West hizo una increíble presentación de "Donda 2" y entre el público no solo contó con la presencia de artistas en el ojo de la tormenta y al borde de la cancelación como Marilyn Manson y DaBaby, sino que también estuvo Duki, quien pudo presenciar el show en vivo.

Duki compartió a través de sus historias de Instagram videos del evento exclusivo del rapero estadounidense. “Acabo de salir de la escucha del disco de Kanye, la verdad es que está re loco” confesó el trapero argentino ante todo el despliegue visto sobre el escenario, en el que se pudo ver una gran cantidad de bailarines, una casa prendida fuego y a Kanye cantando sobre el agua.

Aunque el disco fue presentado y ya se puede ver en YouTube, el álbum no va a estar en streaming, solo en el dispositivo “Stem Player” que cuesta 200 dólares. “Las compañías tecnológicas han hecho que la música sea prácticamente gratis. Tras 10 álbumes y 10 contratos he rechazado 100 millones de dólares de Apple. Nadie me puede pagar para que me falten al respeto. Fijamos nuestro propio precio por nuestro propio arte”, explicó el rapero.