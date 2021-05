DT Bilardo, el productor que la rompe junto a L-Gante, pasó por Sí 98.9

La nueva música le da otra relevancia a los productores, que en definitiva arman un equipo irrompible con el artista, al punto de llegar a ser nombrados en las canciones y conseguir ser casi igual de importantes que el músico que le pone cara a la canción. Uno de estos casos pasa con DT Bilardo, el productor de todos los hitazos que viene consiguiendo L-Gante y que actualmente logró meter cuatro canciones en el ranking de las 100 más escuchadas del país, una de ellas en el puesto número 2.

Pero no todo fue crear éxitos, y DT Bilardo le contó a #SopaChina por Si 98.9 sobre los inicios y "fracasos" que luego lo llevaron a ocupar el lugar que tiene hoy en la música.

"Aprender a hacer un sello discográfico o aprender a llevar adelante a artistas tiene su aprendizaje, y en Argentina los aprendizajes son duros. Con lo primero que hicimos de cumbia 420 nos fue bastante bien, pero no firmé los contratos adecuados y no pude disfrutar del negocio o poner mi visión, o pase por situaciones que me dejaron en la mierda y tuve que trabajar en cosas que no me gustaban, hasta que hace dos años conocí al L-Gante", dijo.

Hoy en día la tecnología permite acercar un poco más el sueño de ser músico al facilitar distintas herramientas para usar a la hora de armar una canción. El propio L-Gante confesó q uno de sus primeros hits lo grabó en su casa con un micrófono barato y una computadora que le dio el gobierno. Pero ¿cómo es el camino del que elige producir beats o bases para canciones?. DT Bilardo también dio su consejo: "No hay que gastar un millón de dólares en un estudio".

"Siempre aconsejo no preocuparse por los equipos sino por la acústica. Yo prefiero que la gente invierta lo más que se pueda en acústica y con los equipos más berreta, pero dentro de un ambiente seguro donde puedan desarrollar su oído y notar la diferencia cuando mañana puedan comprar un equipo mejor", agregó.

Kevin (su verdadero nombre) actualmente vive en España y trabaja a la distancia haciendo cumbia 420 junto L-Gante y aprovechó para contar la forma de trabajo que tiene a la par del músico en Argentina. Sorpresivamente en lugar de empezar creando la canción y luego el video, el proceso es totalmente al reves: "L-Gante graba los videos con beats de internet, graba y hace el videoclip sobre eso, después me pasa las acapella, yo armo el beat por que ya está el video y las voces, mezclo, masterizo y me empiezo a manijear. Es una manera del L-Gante de perseguirme, me dice "yo ya grabé e hice el video, faltas vos Bilardo", y ahí es cuando yo me acelero".

Además de producir canciones para L-Gante, DT Bilardo también estuvo a cargo del remix de "Pistola" junto a Pablo Lescano y tiene un canal de YouTube y Twitch donde sube algunas de sus canciones y comparte data sobre originalidad, derechos de autor, creación musical y consejos para los jovenes que quieren arrancar en la música.

Audio de la nota.