En 2018 Childish Gambino lanzaba el videoclip de la canción "This is America" ​​y se convertía en uno de los artistas más reconocidos de ese año. No sólo por juntar más de 30 millones de reproducciones en menos de 3 días con el impactante videoclip dirigido por Niro Murai, sino por su ácido y crudo mensaje y recibir el aval de artistas y activistas de todas partes del mundo, cosas que lo volvieron un clásico instantáneo.

Pero ahora Donald Glover (su verdadero nombre) está en la mira después de que su icónica canción se ganara una demanda del rapero Kidd Wes por "infracción de copyright", ya que alega que es bastante similar a una canción que hizo dos antes llamada " Hecho en America".

A través de un comunicado, Kidd Wes y sus abogados sostienen que "las similitudes sustanciales se encuentran en el ritmo casi idéntico, la letra, la composición y el contenido". Y con esta demanda no cae solo Childish, sino que en la lista de acusados ​​también están Young Thug (el co escritor), el productor Ludwig Goransson, Kobalt Music, RCA Records y Sony Music Entertainment.

No es la primera vez que se lo acusa de plagio a Gambino por plagio, en 2016 ya enfrentó demandas legales por "This is America", al acusarlo de copiar la canción "American Pharaoh" de 2016.

¿Copia, inspiración o coincidencia? Sea cual sea de las tres opciones y la definición del juicio, sin dudas será difícil sacarle la etiqueta de clásico a "This is America".