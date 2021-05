Aunque muchas veces se diga lo contrario, ya se sabe que duración no es sinónimo de calidad y en la música no siempre hace falta hacer canciones o discos larguísimos para lograr una conexión con el oyente.

Por eso desde Ultimate Guitar, un portal ruso dedicado al análisis sobre música y con uno de los archivos más grandes de tablaturas para instrumentos, armó la lista definitiva de los 10 discos cortos que con el paso del tiempo se han ganado el título de clásicos de la música.

Para que la lista sea completa, incluye discos editados entre los años '60 y los 2000 que no hayan superado los 30 minutes de música. ¡Mirá la lista! ¿Cuál faltó agregar?

10- Minor Threat - Out of Step (duración: 21:36)

En tan solo 3 años de actividad, la banda estadounidense Minor Threat supo hacerse de un lugar preferencial dentro de la escena hardcore punk gracias a la influencia que dio a muchas bandas alrededor del mundo, tanto musical como ideológicamente. No sólo por la complejidad compositiva de sus temas o llevar más allá la ética del "hazlo tu mismo" dentro del ambiente underground, sino por ser abanderados del straight edge, una postura opositora del estereotipo punk, que se negaba al uso de drogas y promovía una vida sana.

"Out of Step" es su primer y único álbum de estudio, hasta el día de hoy sigue recibiendo excelentes críticas.

9- The Beach Boys - ¡Los Beach Boys today! (duración: 28:54)

El octavo álbum de los Beach Boys y el primero de los tres editados en 1965. Un disco un poco ignorado en su época pero que marca un quiebre dentro de la banda, ya que se empieza a notar la transformación que los hace pasar de las clásicas canciones surf rock a composiciones más complejas dentro del pop.

8- The Descendents - Milo Goes to College (duración 22:10)

Este es el primer álbum larga duración de la banda Descendents, considerado uno de los pioneros del pop punk (aunque musicalmente no tienen nada que ver con las bandas que tradicionalmente se conocen bajo este género). El nombre del disco se refiere a la decisión del cantante Milo Aukerman de dejar la banda para ir a la universidad. La ilustración de la tapa es una caricatura de él, que luego se terminaría convirtiendo en la mascota de la banda, protagonizando la mayoría de las tapas que vendrían después.

Es considerado entre los discos de punk rock más citados por las publicaciones especializadas y es considerado uno de los más influyentes y elegidos por varios artistas y músicos.

7 - Napalm Death - From Ensalvement to Obliteration (duración 29:20)

Tal vez uno de los discos más extremos de la lista, "From Enslavement to Obliteration" es el segundo álbum de estudio de la banda de grindcore Napalm Death, lanzado en 1988 . Cargado de mensajes sociales y políticos, la banda toca temas como la misoginia, el sexismo, los derechos de los animales, el racismo, el materialismo y el anti capitalismo.

Es considerado por muchos como la colección de canciones más extremas y en 2017, la revista Rolling Stones ubicó el disco en el puesto 59 en su lista de "Los 100 mejores discos de metal de todos los tiempos".

6- Weezer - Green Album (duración 28:20)

Lanzado el 15 de mayo de 2001, significó el renacimiento de la banda luego de cinco años sin grabar y tras un disco que obtuvieron malas críticas y ventas muy bajas. Con "Green album" Weezer logró meter varios hits, en tres años ya superado el millón de copias vendidas, se convirtió en disco de platino y en el 4 álbum más vendido en EEUU.

5- Minutemen - ¿Qué hace que un hombre encienda incendios? (duración 26:39)

Aunque poco reconocidos dentro del mundo del rock y el punk, "What Makes a Man Start Fires?" inspiró a varios músicos mainstream que hasta el día de hoy reconocen su influencia. Este es el segundo álbum de la banda, y aunque ocupe el puesto 5 en esta lista es el disco en el que las canciones de la banda comienzan a superar la marca de los dos minutos. Aunque el disco se grabó en una noche, el disco tiene varias guitarras y voces sobre grabadas.

4- Slayer - Reing in Blood (duración 28:55)

Otro de los discos más pesados ​​de esta lista es el tercer álbum de estudio de la banda de trash metal Slayer. Editado en 1986 y con un sonido muy duro y trabajado por Rick Rubin, este disco le abrió las puertas al gran publico metalero, aunque también tuvo varios problemas por la tapa y las letras de las canciones.

El disco entró en la lista del Billboard 200 llegando al puesto número 91 y fue disco de oro en 1992.

3- Creedence Clearwater Revival - Green River (duración 29:25)

Green River es el tercer álbum de estudio de la banda estadounidense Creedence Clearwater Revival publicado en 1969. En 2003, Green River se ganó el puesto 95 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone, y cuenta con temas clásicos hasta el día de hoy como "Bad Moon Rising", "Lodi" y "The Night Time is the Right Time".

2- Bad Religion - Suffer (duración 25:50)

Suffer es el tercer disco publicado por la banda de punk estadounidense Bad Religion, en 1988 y representó un cambio en su carrera y un hito en la historia del rock, por ser el disco con que Bad Religion "inauguran" el hardcore melódico con un estilo propio, más tarde imitado y extendido por otras bandas, primero californianas y más tarde europeas.

Se puede escuchar melodías claras en la voz, que acentúan el carácter profundo e intelectual de las letras del grupo, y con coros de voces armónicas que serán la marca de la banda durante el resto de su carrera.

1- Ramones - Ramones (duración 29:04)

Este es el primer disco de Ramones, un álbum considerado uno de los que más influyó en el punk y el rock en general. En el 2003, ocupó el puesto trigésimo tercero (33º) en la lista de Los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos de la revista Rolling Stone. Además, la misma publicación posicionó al álbum como el segundo mejor álbum debut de todos los tiempos.

Las canciones son el resultado de la rebeldía juvenil y del marginamiento que la banda sufría en los '70. Los miembros de la banda crearon una música rápida, distorsionada, violenta, aunque a su vez dulce por las marcadas influencias del pop.