Bizarrap presentó un nuevo trailer animado que reversiona a Toy Story para anunciar la music sessión # 43 junto a un artista de República Dominicana no muy famoso en nuestro país: Chucky73.

Entre un montón de rumores que hablaban de una colaboración entre el productor argentino y Daddy Yankee, al igual que hizo con Snow Tha Product el Biza sorprendió con un nombre que generó desconcierto entre la mayoría de sus seguidores argentinos.

Chucky73 es dominicano pero vive en el Bronx de Nueva York desde los 8 años, canta en un "spanglish" (también igual que Snow Tha Product) y maneja una jerga tan propia que por momentos puede resultar un poco difícil de entender para quienes no estén familiarizados con el "argot" de ciertos lugares.

Su álbum debut "De Chamaquito Siempre Cabezu", obtuvo excelentes críticas de parte de The New Yorker, Rolling Stone, The Face, entre otros medios internacionales. y a lo largo de su carrera ya ha colaborado con Pablo Chill-E, Ñengo Flow, Mike Towers, y este miércoles a las 19 hs de Argentina, llegará su nuevo tema junto a Bizarrap, con la responsabilidad de mantener la vara muy alta después de los hits con Nicky Jam y Eladio Carrión

Algo que llamó la atención de todos es que esta nueva entrega será la Bizarrap Music Session #43, salteándose la número #42 y despertando todas clases de dudas de para quién se está guardando ese número. Algunos dicen que Duki, otros hablan de una posible colaboración con Sech.

Sea quién sea, lo cierto es que parece que vamos a tener que esperar un poco más para descubrirlo.