A principio de este mes se realizó una fiesta clandestina con más de 100 invitados en el Club Vélez Sarsfield, por la derrota por 3-2 del club de Liniers ante Banfield en el partido clasificatorio a la Copa Sudamericana 2022 en San Juan. La clandestina se viralizó en redes sociales ya que además de contar con luces y barra de tragos, tuvo la presencia de L-Gante, quién brindó un show y animó la noche.

Lejos de ser una noticia de color, esta presentación en vivo en la fiesta que organizó Velez parece que le va a traer más problemas de lo que se esperaba, ya que según el propio abogado del músico se pidió el comparendo compulsivo por haber participado de dicho show. "Voy a tratar de que no sea detenido y se resuelva lo antes posible. El temor nuestro es que este tema sea político ya que el L-Gante tenia arreglado una entrevista con el Presidente de la Nación", dijo el letrado en sus redes sociales.

L-Gante explica porque puede ir preso

Pero L-Gante no se quedó en el molde y también hizo su descargo vistiendo la rojinegra: "Es una cosa de locos que exista la posibilidad de meterme preso por estar trabajando. No soy responsable de malas organizaciones". Y siguió: "Otra cosa que no tolero de esta manga de conchetitos que laburan en una oficina llenando papelitos, mal informando a la gente y ensuciando a la gente piola que se la gana con sacrificio, es eso, que pierden la gentileza, a ellos no les importa si atrás hay familias, si te costo mucho obtener esto, lo único que le importa es la fama que tiene le compa, quieren comer de esto".

L-Gante actualmente se encuentra girando por distintas provincias del país, que ya lo llevaron por San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.