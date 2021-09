La cantante, compositora y rapera Cazzu se presentó en el festival Made in America de Filadelfia, en Estados Unidos, en una parada más de su exitosa gira por Norteamérica.



Según se informó a través de un comunicado de prensa, “La jefa” fue la única artista latina presente en el escenario del Made in America, donde entre otras figuras pasó también Justin Bieber, y brindó un show acompañada de su Emo Band con sus éxitos más grandes y los temas de su último álbum, “Niña Inútil”.



Cazzu mostró también por qué es una de las referentes del trap argentino que más se escucha afuera con presentaciones en Orlando, Houston y Las Vegas. En este último caso, pudo vérsela el 3 de septiembre en el Neón by Pollen en el mismo show en que estuvieron Rauw Alejandro, Alex Sensation, Karol G y J Balvin.



“La jefa” se sumará además los dos siguientes fines de semana junto a su Emo Band en los escenarios del pool party en “Ayuda Day Club” en la experiencia Neón by Pollen.