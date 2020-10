Finalmente y después de que se lo pidieron hasta el hartazgo, Khea y Bizarrap se unieron para lanzar la BZRP Music Session #34, luego de que los fans superaran el desafío impuesto por Biza para que la foto de ambos en Instagram superara los 2 millones de comentarios.

Instagram (@bizarrap)

Obviamente con semejante cantidad de personas esperando esta nueva colaboración, era de esperarse lo que terminó pasando: en menos de diez horas la canción superó las 3 millones de reproducciones y pinta para batir un nuevo récord en el canal del dj y productor argentino.

Igualmente estos números exagerados de reproducciones no debería llamar la atención dado que ambos músicos lideran las listas argentinas como los más escuchados del país y Khea entró en el TOP 50 Global de Spotify con "Ayer me llamó mi ex".