Subastan 13 autos originales de Mad Max: Fury Road

Si hay que hablar de buen gusto a la hora de construir autos apocalípticos, sin duda la saga de Mad Max se lleva todos los premios. Pero claro ¿Dónde se guardan todos esos autos poco convencionales una vez que se termina el rodaje

Justamente ese parece ser el gran problema en cuestión y por eso la casa de subastas Lloyds acaba de anunciar que 13 vehículos que salieron en Mad Max: Fury Road (la última hasta el momento) se subastarán.

Y ojo, estas no son réplicas ni nada por el estilo, sino que se trata de los autos modificados que originalmente usó el director George Miller para el rodaje de la película. Si, del set de filmación directo a tu garage.

Las subastas comienzan en un dólar, pero es de esperar que alcancen cifras astronómicas, sobre todo teniendo en cuenta que se admiten criptomonedas como forma de pago. Aca va la completa de los autos que estará en puja:

The War Rig: Prime Mover Inc. camión cisterna y ball pig-trailer

The Gigahorse: W16 Cadillac pair

The Doof Wagon

Nux Car: 1932 Chev Coupe de tres ventanas, V8

Convoy Car:

Coche de Elvis Convoy: Jag Flamer

Razor Cola: 1973 XB Falcon Coupe (The Interceptor reborn)

Coche de poste: Pontiac Surfari con contrapeso de poste de 20 '

Diente de sable: F250 Coche de garra Coche de

bomberos: Dodge

Caltrop: El Dorado

Buggy: Ratrod Chev

Buick: artillería pesada con soporte de arma Hummer