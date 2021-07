En diciembre del ao pasado Disney anunció Star Wars: Visions adelantando que sería una producción animada de la saga hecha por distintos creadores japoneses y que buscaría la influencia del animé.

Esta noticia hizo que todos pusieran cara rara apenas se enteraran de este cambio en la estética, pero en el marco de la Anime Expo Lite 2021, Lucasfilm finalmente pudo mostrar más detalles de esta nueva producción y dejó a todos con la cerrada frente a lo incierto que parecía el proyecto.

Aunque el nuevo adelanto no se trata de un trailer sino es más un compilado de imágenes, escenas y testimonio de los creadores, en la convención se describe que las historias de esta producción están en distintos lugares de la cronología de la franquicia especial e involucrarán tanto a personajes nuevos como conocidos.

En un principio serán nueve historias las que contemple la nueva Star Wars: Visions: The Duel por Kamikaze Douga, Lop y Ochō por Geno Studio (Twin Engine), Tatooine Rhapsody por Studio Colorido (Twin Engine), The Twins por Trigger, The Elder por Trigger, The, Village Bride por Kinema Citrus, Akakiri por Science Saru, T0-B1 por Science Saru, The Ninth Jedi por Production IG.

Para terminar, tenemos lo más importante, la fecha del estreno del primer capítulo, el 22 de septiembre de 2021 en Disney+. ¡Mirá los primeros avances!