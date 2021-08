La serie de los cuatros amigos de un pueblo que a finales de los '90 se hizo famosa por su lenguaje irreverente, sigue venciendo al paso del tiempo y sus creadores firmaron un nuevo contrato que expandirá el universo South Park por varios años más.

Aunque los capítulos quedaron en pausa desde fines del 2019 por problemas en la producción relacionados con la pandemia, el nuevo horizonte de la serie contará con 14 películas originales para Paramount+ y nuevas temporadas hasta el 2027, para coincidir con el aniversario de los 30 años de su estreno.

Como si todo eso fuera poca cosa, la serie además tendrá un nuevo videojuego como sucesor de "The Fractured but Whole", el último título basado en South Park que contaba con un mundo semi-abierto para explorar y cumplir misiones.