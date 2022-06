Santi Maratea organizó una fiesta para celebrar sus 30 años, pero no fue

El influencer Santiago Maratea organizó una fiesta para celebrar sus 30 años, con más de 500 invitados, pero el evento tuvo un inesperado ausente: el cumplañeros.

Horas después del evento, Maratea justificó en un video por que no asistió a la fiesta que había impulsado. “Acaba de terminar mi cumple, pero no sé si estuvo bueno porque no fui”, comentó el joven, en su cuenta de Instagram.

Luego, calificó su ausencia como una “verdadera obra de arte” y acotó: “Quería que fuera la mejor fiesta, y eso es lo importante. No importa si yo estaba”.

“A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. Y no los estoy boludeando, gasté un huevo de plata para que todos disfruten”, detalló el influencer. También se refirió a los “agasajos” que repartió entre sus invitados como un encendedor, con la frase “Acabás de ser parte de una obra de arte, quizás lo entiendas cuando cumplas 30. ¡Gracias x venir!”, y un “churrillo” (cigarrillo con marihuana).

Se entregaron además, tanto antes como después de la fiesta del sábado pasado en el Polo Cultural Saldías, máscaras con su cara junto con demás souvenirs que no trascendieron.

Luego, el influencer planteó una reflexión sobre su llamada obra de arte: “Siento que me representa, habla de mí. ¿Por qué? Porque fue un cumpleaños, muy parecido a un cumpleaños, pero tuvo algo diferente. Siento que mi cumple de 30 representa como llegué a los 30″.

Para finalizar, Maratea compartió un link para que sus seguidores puedan enviarle dinero a modo de regalo de cumpleaños. “Es un link de 100 pesos de regalo de cumpleaños para bancar a un artista independiente, que soy yo. Y para pagar la tarjeta de crédito de ese artista independiente”, cerró.