Si hay algo que no se le puede criticar a Universal, es su capacidad de sacarle hasta la última gota de ganancias a una marca. Doce de las quince películas más taquilleras de la empresa provienen de los universos created para "Rápido y Furioso", "Jurassic Park" o "Mi villano favorito", lo que genera una recaudación combinada de casi $ 15 mil millones.

Actualmente el director Justin Lin se está acercando al final de The Fast Saga, con la décima y undécima entregas, pero tenemos casi garantizados múltiples spin-offs después de eso, mientras que el director Colin Trevorrow también parece que está llegando al final para los éxitos de taquilla de dinosaurios con Jurassic World: Dominion. Pero el escenario mucho más probable es que ambos dejen la puerta abierta de par en par para que estas franquicias continúen y continúen hasta el hartazgo.

Sin embargo, el periodista Daniel Richtman especializado en el mundo de las películas de comics y conocido por adelantar información sobre el MCU, ahora afirma que Universal quiere que sus dos mayores franquicias se crucen al hacer que Fast & Furious conozca a Jurassic World.

¿Hace falta? Todo indica que no, pero se le preguntó a Lin al respecto recientemente y sorprendió a todos cuando no descartó la opción: “Nunca le he dicho que no a nada, y el hecho es que parte de nuestra filosofía (como franquicia) es no ser encasillados o etiquetados de ningún modo. Eso es todo lo que diré por ahora ”

Preguntamos otra vez por las dudas, ¿hace falta?