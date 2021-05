Entre tanto esfuerzo de otras compañías por demostrar su amor por el mundo de los cómics y los videojuegos, Netflix ya tiene lista su iniciativa para que quede claro que también tiene muchos proyectos dedicados a esta parte de la cultura pop.

Se tratará del evento virtual "Geeked Week", que se desarrollará entre el 7 y el 11 de junio y pondrá el foco en dar información y detalles de series como The Umbrella Academy, The Witcher, la propuesta animada de The Cuphead Show y el live -acción de Cowboy Bebop.

En estos cuatro días bien ñoños también revelaran nuevos trailers, entrevistas, noticias exclusivas y prometen abordar no sólo sus series y películas sino también el mundo de los cómics, la ciencia ficción, la animación y obviamente los videojuegos.