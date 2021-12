Mirá el pulóver que lanzó Microsoft para festejar navidad

Sorpresivamente, Microsoft se subió a la tendencia navideña y lanzó un nuevo producto para celebrar esta fecha. Pero no son sistemas operativos, ni hardware, ni nada directamente relacionado con el mundo de las computadoras.

Se trata de un pulóver (recordemos que durante navidad en Estados Unidos hace frío) dedicado a las fiestas, pero sobre todo al Buscaminas y lo tiene todo: el formato tradicional del juego pero formando un arbolito de Navidad, los botones de la ventana, el clásico emoticón que se podía ver en el juego y coderas con forma de minas.

Buscaminas se remonta a los años '60 cuando debutó en el Windows Entertainment Pack de 1990, y luego de unos años pasó a ser una leyenda gracias a varias generaciones de jugadores que mataban el rato dando click en una casilla al azar y cruzando los dedos para que no fuera una mina. Y aunque no se juega así precisamente, el juego sigue siendo un misterio para varios que todavía no lo entienden hasta el día de hoy.

Esta idea de Microsoft es para poder juntar y donar 100.000 dólares a AbleGamers, una organización que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de los videojuegos. Y aunque no es necesario que compres el pulóver para que donen, la verdad que con solo verlo da ganas de tenerlo puesto (aunque sea para festejar pascua que en esta parte del mundo hace un poco más de frío).