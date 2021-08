Hace unos días pudimos ver a Coscu emocionado hasta las lágrimas después de contar que Lionel Messi había empezado a seguirlo en Instagram y hablado un rato con el mejor jugador del mundo.

Pero no terminó todo ahí para el streamer argentino, ya que tuvo la oportunidad de participar junto a Ibai Llanos y casi por sorpresa, de la cena de despedida del ahora ex jugador del Barcelona.

De hecho Ibai contó que fueron invitados por el Kun Agüero para cenar juntos, y ninguno de los dos streamers sabían que la cena era en la casa de Messi para poder conocerlo personalmente.

"Cuando llegué pensé que era un restaurante muy exclusivo y que por eso había tanta gente afuera. Yo no sabía que estaba entrando a la casa de Messi y estaba así sentado tranquilo. Aparece alguien de seguridad, y después la madre del Kun que me dice : 'Disfrutá, que esto pasa una vez en la vida'. Yo pensé: 'Hostia, cómo voy a comer hoy, ojalá que pague el Kun' ",", conto Ibai durante un directo.

Por su parte Coscu calificó el encuentro como la mejor noche de su vida y escribió en Twitter: “Miro el cielo y me doy cuenta que después de esto no hay más nada. Nada va a superar esto. Se lo dedico a todos mis compañeros y amigos streamers, hoy me tocó a mí. Espero que se sientan bien representados. Mis logros son todos de la comunidad, sin la unión nunca hubiera sido posible nada de esto ”.