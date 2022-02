A pesar de ser hinchado confeso del Real Madrid, es conocido el amor que tiene por Boca Juniors el streamer Ibai Llanos desde el 2021. Tal es así que en noviembre del año pasado recibió la camiseta del Xeneize autografiada por Juan Manuel Riquelme.

"Soy muy fan del fútbol español, lo seguí toda la vida y nunca lo había hecho con el latinoamericano. Nunca tuve equipo en Argentina, pero empecé a streamear, a hacer directos y busqué cánticos de fútbol para motivarme. Ahí descubrí los de 'Boca , mi buen amigo' y otras canciones que se cantaban en la Bombonera. Un día me habló Carlos Tevez y empecé a ser fan de Boca. Sus cánticos me transmiten buena vibra y me caen muy bien", contó el español.

Y en los últimos días en un stream juntó a Gerard Piqué, Ibai contó una situación que sufría con River Plate frente a una propuesta de negocio que le habían propuesto:

"Hasta dónde llega la lealtad. Un día yo rechacé una cosa con River Plate, que tú la sabes, por el tema de Boca Juniors. Esto la gente no lo sabrá, muchos que me dicen de la Argentina que en su día puse algo de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazando dinero de algo de River", contó Ibai.

“Me Boca gustó también porque era un equipo de la gente de barrio, humilde. Conocí que muchos equipos de Argentina están muy cerca en Buenos Aires y que la primera liga está dividida por barrios, eso me llamó la atención", dijo el español más bostero de todo Twitch.