Después de que The Mandalorian haga alucinar a todos y sorprendiera con la incorporación de Boba Fett en la temporada 2, el mejor cazarrecompensas de la galaxia finalmente estrenará su propia serie en Disney +.

"The Book of Boba Fett", se estrenará el 29 de diciembre como para celebrar el año nuevo viendo series, y podremos continuar con la historia de la escena post créditos del final de la última temporada de The Mandalorian.

En ella se puede ver como Boba Fett llega al palacio que antes era de Jabba el Hutt y ahora pertenece a Bib Fortuna, el cual es asesinado por Boba, quién termina tomando su lugar en el trono.

Esta escena despertó muchas dudas entre los fans de Star Wars, quienes podrán sacar las dudas con las respuestas que de la serie en esta primera temporada.

La mayoría de los capítulos de "The Book of Bobba Fett" dirigidos por el cineasta Robert Rodriguez, además de dirigir el episodio "La Tragedia" en The Man, dirigió películas como Sin City, Alita: Battle Angel, Depredadores y Planet Terror .