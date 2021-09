Con el fin de celebrar el estreno de la nueva pelñicula de 007, la empresa "The Little Car Company" lanzó una versión original del Aston Martin DB5 que 007 conduce en la película No Time to Die.

Pero la particularidad es que no es ni un auto en tamaño real ni un juguete, sino una versión funcional para que puedan manejar los niños. Si, el auto de James Bond en miniatura.

Y para que sea 100% digno del agente 007, el autito cuenta con todos las armas y trucos escondidos que el original: armas de fuego tiene que salen de los faors (si, de mentirita obvio), pantallas LCD para cambiar las patentes y hasta la chance de tirar humo por la parte trasera para usar en alguna persecución.

El Aston Martin DB5 Junior es eléctrico y su batería tiene una autonomía de una hora por cada carga. Según sus creadores, puede alcanzar los 70 kilómetros por hora y aunque este pensado para los más chicos, puede resistir hasta un adulto sentado.

La parte más dolorosa y que lo vuelve inalcanzable, tal vez sea su precio: 123 mil dólares. Así que solamente algún niño de familia adinerada tendrá la oportunidad de jugar a ser James Bond arriba de un Aston Martin.