El super héroe amigo al océano busca superar su anterior película en solitario y va a tener a James Wan detrás de la cámara para repuntar en "Aquaman and the Lost Kingdom".

Ya se sabe que Jason Momoa está confirmado para seguir encarnando a Aquaman y se enfrentará a personajes como Black Manta, Mera y Ocean Master. Pero el detalle más particular de todos es que esta segunda entrega intentará acercarse más al terreno del terror.

De hecho el propio director confesó que la secuela estará inspirada y presentará referencias a "Planet of th Vampires", una película italiana de terror de 1965.

“La gente se sorprendió de que en la primera película no hiciera algo oscuro y pesado. Pero no sentí que hubiera sido lo correcto. Así que con la segunda película, creo que será más fácil para que la gente acepte adónde vamos porque ya él sentado las bases ”.

Aunque Wan no dio mucho más detalles que este, todo indica que para saber que nos espera vamos a tener que ver varias veces a Planet of the Vampires, ya que Aquaman and the Lost Kingdom pretende estrenarse en diciembre de 2022.