Cualquiera que alguna vez se haya descargado o visto una película de manera no muy legal en Internet, seguramente vio dando vueltas el logo de Subdivx, una plataforma que aunque nada tenga que ver con la piratería terminó muy ligada a ella ya que contaba con subtítulos para aquellas series y pelis descargadas en su idioma original que les hace falta un subtítulo para que todos podamos entender de qué hablan.

Pero esta semana los responsables de Subdivx anunciaron que este clásico de la web cerrará definitivamente en este 2021: "Me gustaría poder mantener subdivx abierto mil años más, pero no puede ser", señaló el responsable de la plataforma "Los dueños de los derechos no se dan por vencidos, y seamos realistas, al final siempre ganan. Descárguense los subtítulos mientras pueden. Gracias a todos los creadores por el aguante, fue lindo mientras duró ”.

Respecto a las razones del cierre todo indica que tiene que ver con el entramado de los derechos de las producciones para las que ofrecen subtítulos, incluso en su declaración Subdivx apuntó contra una empresa llamada Comeso que precisamente se dedica a apuntar contra la piratería.

Seguramente esto abrirá una nueva tendencia en Internet para poder encontrar aquellos subtítulos en español e inglés que sin duda se seguirán necesitando.