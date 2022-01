La película de Nicolas Roeg de 1976 The Man Who Fell To Earth, protagonizada por David Bowie, se está adaptando a una novela gráfica que se estrenará a finales de este año.

En la película, que se basó en la novela del mismo nombre de Walter Tevis, Bowie interpretó a un alienígena llamado Thomas Jerome Newton, que llega a la Tierra en busca de agua para su planeta natal.

Recientemente se reveló que Titan Comics lanzará una interpretación visual de la película como una novela gráfica, adaptada por el escritor de cómics Dan Watters (The Shadow, Assassin’s Creed, Lucifer, Cowboy Bebop) y el artista Dev Pramanik (Paradiso, Firefly, Dune: House Atreides).

"El hombre que cayó a la Tierra" resultó ser una película muy adelantada para la época en la que fue estrenada, al hablar de temas que para el momento no estaban en agenda como hoy en día, como la crisis climática, las corporaciones y el papel de las personas en la Tierra.