Según Google, en Argentina somos fans de Superman y Venom

Marvel y DC siguen expandiendo sus universos con películas, series y comics, p ero ¿Cuál es la preferida en esta guerra de franquicias de personajes con poderes? Sin duda DC tiene personajes muy icónicos como Batman y Superman, pero Marvel logró mejores resultados con sus películas de Vengadores.

Para darle respuesta a esta grieta de súper héroes, el sitio web "Game" analizó los volúmenes de búsqueda de Google en todo el mundo para encontrar cuál prefieren los fans (o por lo menos resultados son los que despiertan más curiosidad en Internet).

Marvel ganó la batalla, al ser la preferida en 51 países (entre los que se encuentra Argentina) frente a los 9 países que lidera DC. Si bien Marvel viene de dar el batacazo con series como WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, DC pudo meter algunos hits en cine como Bird s of Prey, Joker, Wonder Woman y la recientemente estrenada reedición de la Liga de la Justicia.

Y aunque eso daría a pensar que en Argentina preferimos a algún héroe marvelita como Thor o Spiderman, con respecto a los superhéroes, Superman es el más popular en nuestro país (y en otros seis más). Pero es Spiderman el que se llevó el primer puesto al ser elegido en 57 países, seguido muy de lejos por Wonder Woman y Batman (15 y 11 países respectivamente).

Con respecto a los villanos, Thanos se llevó el primer puesto siendo el mal hechor más buscado en 66 países, y lo sigue Joker siendo el preferido en 21 países. Pero según los números, en Argentina preferimos a Venom, que ocupa el tercer lugar de villanos y es el elegido en 16 países, como Brasil, Rusia y en algunos países de Europa y África.

¿Habrá alguna lectura sociológica después de conocer estos datos?