Aunque la muerte de superhéroes es un recurso muy usado para generar más expectativas y ventas, parece que ahora DC Cómics ya tomó la decisión final y quiere que te prepares para presenciar la muerte definitiva de la Liga de la Justicia.

Y esta vez hay una razón para creer que esto no es solo un truco publicitario: Brian Michael Bendis dejar de escribir la serie regular de la Liga de la Justicia con Justice League #74 y por ende un nuevo equipo creativo tendrá que asumir la dirección del cómic del equipo principal de DC.

Pero parece que la editorial no quiere seguir manteniendo a La Liga de la Justicia en marcha tal y como la conocemos y esta semana la compañía anunció que Justice League #75 será el último número de ese título.

De acuerdo a DC, Justice League #75 no solo marcará el fin de una etapa en el título de ese equipo, sino que se despedirá con la muerte de Batman, Superman, Wonder Woman y compañía. Este capítulo será conocido como “Death of the Justice League” y algunas de sus portadas variantes dejan claro que el cómic pretende acabar con varios héroes.

Si bien DC no detalló qué personajes vivirán o morirán, más allá de lo que se puede deducir en base a las tapas, la descripción de este título indica que solo un héroe de la formación actual de la Liga sobrevivirá.

“No es un sueño. No es una historia imaginaria. Los héroes más grandes de DC se ven envueltos en una guerra épica y pierden”, comentó el guionista a través de Twitter. “Bienvenidos a un mundo sin Liga de la Justicia”. Fue bueno mientras aparecieron