Hace 11 años atrás se estrenaba en cines Scott Pilgrim vs.the world, una película inspirada en el cómic homónimo protagonizada por Michael Cera y que se esperaba que sea un éxito rotundo tanto por su reparto, como por su banda de sonido llena de hits y sus efectos especiales. Pero no fue así, la película fracaso rotundamente en taquilla y fue levantada rápidamente.

Y la historia podría haber terminado ahí pero no, porque luego de ese mal trago en el cine, la película comenzó a ganar público que accedía a ella a través de internet, los cómics en los que estaba inspirados comenzaron a venderse más y finalmente Scott Pilgrim vs the world se terminó transformando en un auténtico clásico de culto.

En el 2020 iba a haber un reestreno (tipo revancha), pero no se pudo dar por la pandemia de COVID-19, por eso para celebrar con retraso su décimo aniversario Scott Pilgrim y sus amigos (y sus enemigos también) vuelve a los cines este 30 de abril con una versión mejorada y remasterizada para que todos los que la tuvieron que ver en la pantalla de una computadora se pueden dar el gusto de verla en un sillón con pantalla gigante.