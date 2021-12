Si bien durante esta semana muchos fanáticos de las producciones de Marvel están enfocados en Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la reciente sorpresa que fue la serie de Hawkeye, un pequeño rumor que empezó a cicular en internet quiere que nos vayamos preparando para lo que será una de las grandes promesas de Marvel: Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Según lo dicho por su propio director, James Gunn, esta nueva entrega tendrá a Rocket como una de las piezas fundamentales de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y aparentemente la película abordará parte de su historia de origen, lo cual siempre quedó "picando" en las otras dos películas.

Ese simple dato fue clave para que todos los fans comenzaran a armar sus teorías y surgió un nuevo nombre (hasta ahora desconocido en el MCU) para ocupar el posible lugar de villano en la tercera película de Guardianes de la Galaxia: Alto Evolucionador. ¿Quién es?

En los cómics de Marvel el Alto Evolucionador se presentó por primera vez en el contexto de Thor #134 en 1966 e inmediatamente se estableció que este personaje también conocido como Herbert Wyndham se dedicaba a experimentar con otros seres vivos.

Tal vez no sea un villano tan conocido, pero en el mundo de los cómics ya le ha traido problemas a Thor, Hulk, Spider-Woman y a los X-Men entre otros, por lo que tiene un largo recorrido trayéndole dolores de cabeza a los superhéroes.

El rumor sobre un potencial papel del Alto Evolucionador en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no es algo nuevo e incluso es algo que ha sonado desde 2017. Por lo tanto, aunque aún no hay nada confirmado, teniendo en cuenta que el guión de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no habría cambiado mucho desde los planes iniciales de James Gunn, parece pertinente mantener esta información en cuenta para el futuro.