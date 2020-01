Villa Constitución lucha para tener el primer referéndum de Santa Fe

Los vecinos de Villa Constitución tienen un objetivo claro para este 2020, llevar a cabo la primera consulta popular de la provincia para decidir si el depósito de fertilizantes químicos de la firma Nitrón sigue en Zona Franca Santafesina, frente al barrio Palmar.

En mayo de 2006, el Concejo Municipal villense sancionó la ordenanza Nº3310/2006 donde se establecía que por vía de un referéndum, el Ejecutivo debía convocar a una consulta popular "en virtud de petición colectiva, mediante el pertinente pliego de firmas, cuando así lo requiera sobre un tema particular".

“La consulta popular es una ordenanza de nuestro Concejo, que se votó en 2006, cuando se quiso instalar una planta de clorosodio. Sin embargo, nunca se llegó a activar porque la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental a la firma”, explicó Miguel Ángel, en diálogo con Rosarioplus.com.

El militante ambientalista, que ya participó de otras luchas que los villenses emprendieron en la década de los noventa, remarcó que el permiso municipal por el uso del suelo está mal dado, ya que figura como categoría 1 (bajo impacto ambiental) y no considera el material que sería depositado en el lugar. “En enero de 2018, sin avisarnos a nosotros ni darnos participación, el gobierno de Santa Fe aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el funcionamiento de la empresa dentro del predio de la Zona Franca Santafesina", comentó.

La noticia sobre la autorización provincial para que Nitrón comience a rebicir desechos químicos llegó con palos y gases lacrimógenos. “Estábamos en una asamblea, frente a la carpa que instalamos en el ingreso a la Zona Franca Santafesina, cuando vimos que entró un camión al lugar; entonces, hicimos un cordón humano para impedir el acceso de otro vehículo”, recordó Mariangeles, en diálogo con este medio. Minutos después, agentes policiales comenzaron a reprimir a los ambientalistas casi si mediar palabra. “La represión no fue fatal, pero hubo balas de goma y gas pimienta”, comentó la referente de "Villa Constitución sin venenos".

Pasacalle y carpa frente a la municipalidad (Foto: FB Villa Constitución sin venenos)

Sin embargo, la actitud del personal de la fuerza de seguridad pública provincial no fue el golpe más duro que recibieron los villense, sino la confirmación de que la empresa había obtenido el aval del gobierno para funcionar en el predio.

Tras el violento episodio, los asambleístas decidieron mudar el acampe a la plaza central de la ciudad, frente a la Municipalidad, para continuar con la lucha mirando de frente a las autoridades locales. “Al municipio le molesta mucho estas lonas que acá ves, en teoría hay 100 vecinos que reclamaron para que la saquen, pero no pudieron”, señaló la ambientalista.

Amparados por la normativa, los integrantes de "Villa Constitución sin venenos" realizaron una audiencia pública y comenzaron una campaña para sumar apoyo al reclamo. En dos meses, 10 mil vecinos pusieron la firma para pedir que el futuro de Nitrón y de su salud sea decidido por toda la ciudad.

El impulso de los asambleístas, que contó con un masivo apoyo de los vecinos, logró que el Tribunal Electoral de Santa Fe comience a reglamentar la consulta popular.

“La consulta viene mucho más bicicleteada de lo que creímos”, indicó Mariangeles, y lametó que el municipio haya habilitado la construcción de un segundo galpón en el terreno donde se ubica Nitrón. "El equipo de legales se juntaba de forma periódica con el municipio para avanzar con la consulta y por detrás el intendente estaba tramitando el segundo galpón", criticó la villense.

Manifestación en contra de Nitrón. (Foto: FB Villa Constitución sin venenos)

Por diferentes cuestiones, como la campaña electoral y la adecuación del presupuesto del Tribunal Electoral, la fecha para llevar a cabo el referéndum se fue postergando.

“Estamos exigiendo que nos den una fecha para la consulta”, insistió Luciana, y opinó sobre los posibles resultados del referendum: “Está dividida la cosa y Villa Constitución es una ciudad súper cerrada, donde es muy difícil movilizar a la gente. Pero también hay cosas positivas, si te ponés a pensar en dos años se lograron muchísimas cosas”.

Referendum en 2020 si o si

"En los últimos meses no se avanzó mucho, principalmente por la gran transición política de seis meses donde no nos atendían en el Tribunal Electoral (de Santa Fe) porque no se sabía quién seguía y quién no", comentó el médico Víctor Secreto, en diálogo con Rosarioplus.com.

El concejal por el Frente Social y Popular señaló que la intención de los vecinos es que la consulta sea organizada por el Tribunal (aunque no es exclusividad) para que el resultado sea avalado por todos", pero si se sigue dilatando el asuntos "se buscará avanzar de otra forma". "Mandamos cartas para pedir reuniones con las nuevas autoridades", remarcó el referente.