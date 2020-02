Una familia tipo necesita más de 40 mil pesos para no ser pobre

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó contar en enero último con ingresos mínimos de $40.373,01 para no caer bajo la línea de pobreza, y de $16.478,78 para no hacerlo bajo la de indigencia, informó este martes el el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne la cantidad mínima de comida para la subsistencia, y no caer por debajo de la línea de indigencia, subió 5,7% mensual; en tanto que la Canasta Básica Total (CBT), que además de los alimentos reúne transporte y algo de indumentaria, aumentó 3,6%.

Durante enero el Indec informó que la inflación minorista ascendió al 2,3%, la menor desde julio del año pasado, pero con una suba del 4,7% en los alimentos debido, entre otros factores, en la reposición del impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos.



En tanto, la rebaja en los precios de los medicamentos y otros adicionales en salarios a porteros, que se dieron en diciembre último, y no volvieron a darse en enero, gravitaron de manera favorable para lograr este índice de inflación, muy por debajo del 3,5% que estimaban las consultoras privadas.