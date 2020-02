Un músico quiso evitar un robo y el ladrón lo mató de un disparo

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Un folklorista salteño de 31 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando quiso evitar un robo en el barrio Estación Flores de Córdoba, y por el hecho hay dos detenidos, informaron hoy fuentes judiciales.



La víctima fue identificada como Fabián Oromé, quien fue asesinado este domingo por la noche, cuando salió en auxilio de un vecino que era asaltado en el cruce de las calles Tirana y Berlín, de ese barrio cordobés.



“Oromé habría evitado el robo, razón por la cual en virtud de la frustración para conseguir impunidad le efectuaron disparos”, contó el fiscal de la causa, Pedro Caballero, a la prensa local.



El artista oriundo de Salta fue llevado rápidamente al Policlínico Policial para ser atendido, pero el tiro le había producido una herida a la altura del corazón y, pese al esfuerzo de los médicos por mantenerlo con vida, falleció pocos minutos después de llegar al centro asistencial.

La escena del crimen, en la calle donde asaltaban a un vecino de la víctima.



La esposa de la víctima, Rocío, dijo a Radio Mitre Córdoba que escucharon gritos y que su marido "no dudó" en salir a ayudar a su vecino.



"Él era cantante, tenía que ir a las Colectividades en Alta Gracia, escuchamos gritos, que le estaban robando al vecino, él no dudó y cuando fue le dispararon", dijo conmocionada.



"Tendríamos que haber salido cinco minutos antes", se lamentó la mujer, quien agregó: "Vi que eran dos, lo único que hizo fue ayudar al vecino, que también fue golpeado. Él cae al lado del auto. La bala entró y salió por el corazón. No pudieron hacer nada", relató.



Por el hecho, la policía detuvo a dos sospechosos de 23 y 30 años, uno de los cuales habría salido de prisión hace pocas semanas, dijeron voceros de la pesquisa.

El siguiente video muestra a Oromé interpretando su música, su oficio y pasión.