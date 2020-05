Un banco de fomento e Internet para todos, entre otros anuncios

Escrita por: Redacción Rosario Plus

1 de 1 - No todo es coronavirus. Perotti también hizo anuncios.

No todo fue repaso de acciones en la pandemia para Omar Perotti y su apertura de sesiones ordinarias en Legislatura. En el tramo final de su hora y 20 minutos de discurso anunció algunas cosas entre las que se destacó la creación de una suerte de fondo para financiar pymes y emprendimientos -al que llamó "Santa Fe Banco"- y la promesa de garantizar buena conectividad a internet a todos los santafesinos.

El gobernador dijo que "la pandemia puso sobre la mesa cuestiones que desde la política no resolvimos. El déficit marca una agenda de trabajo futura, una es la conectividad, el déficit más alarmante que tenemos que revertir. Hoy el 30,5% de los hogares santafesinos no tiene conexión a internet, y solo 18,9% tiene buena conexión (205.000 hogares). Lo más preocupante es que solo 28% de escuelas públicas tiene conexión a internet para uso pedagógico. Significa que más de la mitad de alumnos santafesinos no acceda a herramientas digitales en el aula".

En este sentido, prometió que "todos los santafesinos puedan acceder a conectividad de calidad. Vamos a un proyecto de cobertura de banda ancha de calidad para toda la provincia. Convocaremos a universidad y expertos en un consejo para la mejora de la conectividad. Necesitamos que aporten ideas para cómo conectar a la provincia en el menor tiempo posible".

Sociedad del conocimiento

En otro orden, Perotti dijo que creará un consejo provincial de promoción de la Economía del Conocimiento para que entre todos "se analice cuál es la mejor manera de consolidar a Santa Fe como un centro de desarrollo científico y tecnológico y un hub de negocios de la economía del conocimiento". Para ello, consideró fundamental generar un Consejo Joven para "trabajar desde ahora en los desafíos futuros de la provincia: cambio climático, género, salud, industrias 4.0, inclusión digital, integración regional".

Dijo el mandatario su intención de "impulsar la creación de empresas de base científico tecnológico y generar un contexto adecuado para atraerlas y radicarlas".

¿Banco provincial?

Una mención que traerá cola fue la creación de "Santa Fe Banco". Así le llamó Perotti a "una entidad de gestión digital de alta calidad para financiar empresas existentes, reducir el uso del efectivo y asistir financieramente a pequeñas y micro empresas. La banca digital permitirá atender a segmentos que tradicionalmente no acceden a productos de la banca tradicional", según dijo. A más de uno le vendrá a la memoria que el Banco Provincial de Santa Fe fue privatizado en los 90, y hoy es el agente financiero estatal en manos del Grupo Petersen.

"Respaldaremos el otorgamiento de créditos con el sistema de garantías provinciales", añadió el gobernador.

Perotti comentó el diseño de una asistencia financiera por $125 millones para Pymes y emprendimientos micro. "Para aquellos sectores que no acceden al crédito formal a través de la red de Agencias y Asociaciones para el desarrollo. Los créditos se destinarán a atender el capital de trabajo de micropymes industriales, de servicios y comercios", adelantó.

Seguridad

El jefe de la Casa Gris enumeró en el recinto legislativo los tres proyectos de ley que su ministro de Seguridad, Marcelo Sain, le encomendó.

* Ley de seguridad pública, "para establecer las bases jurídicas e institucionales del Sistema de Seguridad Pública provincial, con eje en la conducción política del sistema policial".

* Ley del sistema policial: "Promueve la adecuación a un modelo de policía moderna, profesional, democrática y con perspectiva de género".

* Ley de control del sistema policial: "Permite optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigación y sanción de las faltas disciplinarias y la investigación de actividades ilegales en que pudiera incurrir el personal policial".

Obras públicas

La agenda de obras públicas quedó por ahora cooptada por las demandas de la emergencia sanitaria. No obstante, Perotti señaló el convenio firmado con el gobierno nacional por $2.247.104 millones de obra pública. Esto implicará obras de saneamiento que mejoren el acceso al agua potable y la extensión de cloacas "en el menor tiempo posible", dijo.

Esos proyectos, según anticipó, se realizarían en Rosario, Santo Tomé, Reconquista, Rafaela, Casilda, Firmat, Funes, Santa Fe y Esperanza.