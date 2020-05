Trabajadores encargados de los hisopados, en alerta por no cobrar

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Trabajadores y trabajadoras de la salud provincial que se dedican al seguimiento e hisopados de los casos con posible Covid-19, dependientes de la Subsecretaría de Emergencias y Traslados, atraviesan momentos de incertidumbre, ya que aseguran que después de dos meses de trabajo les dicen que no hay ningún pago para ellos por estas funciones.

Son alrededor de 30 personas que trabajan en un dispositivo especialmente creado por la pandemia bajo el mando directo del Ministerio de Salud, aunque muchos de ellos son empleados de SIES, y trabajan allí.

Radio-operadores, telefonistas, médicos y coordinadores, reciben los llamados de consultas en el SIES, y cuando hay algunos síntomas de Covid-19 derivan para realizar el turno del hisopado, para el cual choferes y enfermeros ingresan en las viviendas de los rosarinos para tomar las muestras.

“Nos venían diciendo que nos van a pagar la semana que viene, cuando el martes pasado nos cambiaron el discurso, y dijeron directamente ‘no hay plata para pagarles’”, narró a Rosarioplus.com la delegada del SIES del 930, Daniela López.

La mayoría de este equipo de atención del Covid son empleados provinciales que accedieron a realizar este plan exponiéndose al riesgo del contagio, como un ingreso extra, por lo que Daniela aclaró: “Quienes no están cobrando del todo son los telefonistas, que fueron contratados especialmente para esto. Es su único ingreso y no tienen otro trabajo. Al resto lo que no nos abonan es el extra que nos ofrecieron”.

Desde ATE Rosario elevaron este viernes un escrito en reclamo del pago de los dos meses trabajados, al sub secretario de de Emergencias y Traslados Área Rosario Guillermo Lotto y al delegado del Ministerio de Salud Nodo Rosario Ariel Giovanetti, “para que efectúen el pago o no se harán más hisopados porque no podemos trabajar gratis”, aseguró López.

Si el gremio no tiene una respuesta escrita del pago para el martes próximo, adelantaron que “el miércoles o jueves haremos asamblea con cese de actividades a definir, y protestaremos en la puerta del Cemar”.

La cadena laboral

La delegada de ATE Rosario describió a este medio el funcionamiento de este equipo cuyas funciones son indispensables para hacer los testeos en la ciudad: “Cuando ingresa una llamada de posible sospechoso de posible contagio, se pasan al Dispositivo de Covid, desde donde dos médicos hacen la ficha epidemiológica de datos del paciente y se coordina el turno para el hisopado. Entonces los radio operadores envían los móviles a los domicilios. Choferes y enfermeros van a cada vivienda para hacer los hisopados. Todo el proceso comandado por coordinadores, quienes tampoco percibieron aún el pago del extra”.

Cada tarde envían luego su informe de la cantidad de hisopados que se realizan en Rosario y alrededores, para sumar al reporte oficial que anuncia cada noche el Ministerio en sus conferencias de prensa.