Todo lo que tenés que saber del impuesto a la compra de dólares

Licencias de uso de software o servidores extranjeros; compras en Amazon o Alibaba y sus similares, cursos educativos a distancia, posgrados en instituciones del exterior, descargas para Play Station 4 y 5, Xbox One o Nintendo Switch y otras consolas, suscripciones a medios de comunicación digitales extranjeros o compras de revistas y publicaciones editadas en el exterior, pasajes aéreos, terrestres, navales; alojamientos y hoteles; excursiones y paseos; entradas a museos, espectáculos deportivos o artísticos; paquetes turísticos completos, aplicaciones extranjeras para alquileres de propiedades, estilo Airbnb, Booking, Flipkey, HomeAway, y otras; Pedidos Ya, Rappi, Glovo, Uber Eats y otras que operen desde el exterior, recibiendo tarjetas emitidas en el país.

En la aplicación del impuesto no están incluidos los insumos médicos o científicos, ni los libros. En principio no incluye a las apps de transporte de pasajeros con conductor privado, como Cabify, que tiene sede empresaria en el país. Uber, no posee y sí sería alcanzado.