Schmuck abogó por "la madurez de la política" para enfrentar la violencia urbana

La presidenta del Concejo municipal, María Eugenia Schmuck, afirmó que todo el cuerpo deliberante "está en sintonía y predisposición con los tres niveles del Estado para aportar soluciones al grave problema de la inseguridad".

La escalada de violencia urbana en Rosario y alrededores, habiéndose registrado el homicidio nº 40 en lo que va del año, movilizó a la edila a convocar de urgencia este miércoles a una reunión de todos los bloques en la comisión de Labor Parlamentaria, junta a la que se presentó por voluntad propia el intendente, Pablo Javkin.

"La gente nos reclama terminar con divisiones partidarias ante este tema, que es tan serio y grave que requiere de la madurez política de todas las fuerzas que componemos esta ciudad. Hay tres gobiernos que asumieron hace menos de tres meses, a nivel nacional, provincial y local. Todos queremos que esta problemática sea abordada con responsabilidad, con eficiencia y la mayor celeridad, pero a veces los deseos no son posibles de resolver y llevar adelante, por más voluntad política que se ponga", expresó la concejala del Frente Progresista en diálogo con Sí 989.

Si bien el diseño y ejecución de políticas de seguridad pública le corresponde en primer lugar al ministerio de Seguridad provincial, en el Concejo asumen que pueden ayudar. La gravedad del flagelo sensibilizó a los ediles. "Por ejemplo, esta predisposición sirve para trabajar de manera coordinada y fluida, en aportar, por ejemplo, luminaria en un barrio que hoy no la tiene y es escenario permanente de episodios violentos, o que haya control de tránsito con Gendarmería en lugares que hoy están siendo víctimas cotidianas de arrebatos en moto y donde la gente no quiere salir a la calle por temor a ser asaltada, o lugares que tienen entraderas y la posibilidad de vincularlos con investigación criminal de la provincia para poder establecer prioridades. Es la capacidad que tenemos de abordarlo. Si colaboramos entre todas las formas podremos aportar con mayor eficacia a una solución que no es sencilla porque el problema es grave", consideró Schmuck.

"Todos los concejales y concejalas hoy tienen enorme inserción territorial, recorren, en contacto permanente con organizaciones sociales, con víctimas, organizaciones de mujeres. Entonces esta coordinación pueden agilizar acciones y cambiar la situación en los barrios de la ciudad", concluyó.